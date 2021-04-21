Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'ta

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'a geldi.

Sabah saatlerinde Ankara'dan uçakla Zonguldak'a hareket eden Bakan Murat Kurum'u Zonguldak Havalimanı'nda Vali Mustafa Tutulmaz karşıladı.

Bakan Kurum ardından Zonguldak Valiliği'ne hareket etti. Protokol tarafından karşılanan Bakan Kurum Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Kurum valilik makamında ziyaretini sürdürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'ta
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'ta
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
Ankara merkezli 14 ilde 'Arsa Avcısı' operasyonu: Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 106 kişi gözaltında
Ankara merkezli 14 ilde "Arsa Avcısı" operasyonu: Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 106 kişi gözaltında

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Ebru Gündeş Merve Dizdar
Spor Ünal Karaman Hakan Arslan Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:17:51. #1.15#

title