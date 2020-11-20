Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede...
20.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:29
Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içinde başlatıyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içinde başlatıyoruz" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı