Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede...

20.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:29
Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içinde başlatıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içinde başlatıyoruz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Son dakika haberleri: Azebaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'ye teşekkür etti
Son dakika haberleri: Azebaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'ye teşekkür etti
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede... - HaberKurum: "(İzmir) Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür." - HaberKurum: "(İzmir) İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde... - HaberSon dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL... - HaberÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "116 kilometre bisiklet yoku yaptık. 5 bin 737 metrekare gürültü bariyeri yaptık" . - Haber2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Haber"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin - HaberMehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj - HaberSon Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak - EkonomiSon Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı - HaberlerSon dakika haberleri... Sözcü Kalın'dan 39 Afgan tutsağın ölümüne neden olduğu anlaşılan Avustralya'ya tepki - HaberSon dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - HaberSon dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Sibel Can Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 10:29:32. #1.15#
title