Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24...
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Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24...

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
24.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:25

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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