Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24... Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız." Kaynak: AA