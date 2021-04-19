Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"
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Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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