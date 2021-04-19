Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"
Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe