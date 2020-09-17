Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna,...
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Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna,...

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
17.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:51

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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