Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna,... Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız." Kaynak: AA