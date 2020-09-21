Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı.

21.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı.

Kurum, Twitter hesabından Bakanlıkça sıfır emisyon konusunda atılacak adımların yer aldığı videoyu, "İklim değişikliğiyle etkin mücadele, temiz bir gelecek için sıfır emisyon. Dünya Sıfır Emisyon Günü kutlu olsun." notuyla paylaştı.

Bakan Kurum'un paylaştığı videodaki bilgilere göre, otoparklarda her 50 park yerinden birinde şarj istasyonları yer alacak.

Sıfır emisyonlu ulaşım kesintisiz olacak, 2023 yılına kadar yapımı tamamlanacak 3 bin kilometre bisiklet, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu trafik yoğunluğu azaltılarak hava kirliliğinin önüne geçilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Gülay Münir Özkul Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Atama Bursa Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 18:37:56. #1.14#
title