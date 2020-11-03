Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.
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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

03.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:32
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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