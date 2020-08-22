Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı (3)
Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
22.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:15
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
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Kaynak: AA