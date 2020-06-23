Son dakika haber... Ceviz büyüklüğünde yağan dolu zarara neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Ceviz büyüklüğünde yağan dolu zarara neden oldu

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

23.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:25

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu bazı evlerin çatısı, seralar ve araçlarda zarara neden oldu.

Yağış ve sel nedeniyle bölgede bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Ceviz büyüklüğündeki dolunun araçlarına zarar vermesini engellemek için bazı vatandaşlar, araçlarını kapalı alanlara aldı.

Yağış nedeniyle Kastamonu-Daday kara yolunun bazı bölümlerinde taş ve balçık birikintisi oluştu. Karayolları ekipleri, yolları temizlemek için çalışma başlattı.

Daday'da servis şoförlüğü yapan Ömer Halveci, AA muhabirine, dolu yağışının 15-20 dakika sürdüğünü belirterek, "Bazı arabalara hasar verdi. Güneş enerji sistemlerinin camlarını kırdı. Üzerinden 2 saat geçmesine rağmen dolu hala erimedi." dedi.

Taksicilik yapan Hasan Daban ise havanın aniden hava karardığını anlatarak, "Dolu yağacağını anlayıp araçlarımızı garaja çektik. Çekemeyen bazı vatandaşların araçları zarar gördü. Camları, aynaları kırıldı. Bir dolu, avuç içini dolduruyordu." diye konuştu.

Umut Çetin de serasının ve evinin çatısının hasar gördüğünü kaydetti.

Son dakika haber... Ceviz büyüklüğünde yağan dolu zarara neden oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı Haber
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Barış Yöş Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Falcao Adem Büyük Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ceviz büyüklüğünde yağan dolu zarara neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 20:48:47. #1.15#
title