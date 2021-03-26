Son dakika haberleri! Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri! Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan çıkar amaçlı organize suç örgütü elebaşı Gürkan G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan çıkar amaçlı organize suç örgütü elebaşı Gürkan G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından organize suç örgütü elebaşının çetesine yönelik 19 Mart günü Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da eş zamanlı özel harekat destekli operasyon düzenlemişti. Operasyonda çete lideri Gürkan G.'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, bugün gündüz saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Gürkan G.'ninde aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri! Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri! Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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