Son dakika haberleri! Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Polis operasyonuyla yakalanan, aralarında çete liderinin de olduğu 9 kişi tutuklandı Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan çıkar amaçlı organize suç örgütü elebaşı Gürkan G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.