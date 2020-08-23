Son dakika haber: Cesur yürekli iki çocuk, kaplumbağayı yangından kurtardı
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Son dakika haber: Cesur yürekli iki çocuk, kaplumbağayı yangından kurtardı

Son dakika gündem haberi... Cesur yürekli iki çocuk, kaplumbağayı yangından kurtardı Kaplumbağaları yanmaktan kurtaran Kaan Sarıtaş, "Kaplumbağayı babam gösterdiydi ben de koştum aldım.

23.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:47

Cesur yürekli iki çocuk, kaplumbağayı yangından kurtardı

Kaplumbağaları yanmaktan kurtaran Kaan Sarıtaş, "Kaplumbağayı babam gösterdiydi ben de koştum aldım. Kalbim küt küt attı" diye konuştu

Kaplumbağaların kurtaran Sarıtaş kardeşleri Kozan Orman İşletme Müdürü Küçükateş şekerle ödüllendirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanmak üzere olan bir kaplumbağayı, mahalle sakini 6 ve 8 yaşındaki iki çocuk kurtardı. Sarıtaş kardeşlerin cesaret ve fedakarlığına hayran kalan Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, çocukları tebrik ederek şekerle ödüllendirdi.

Kozan'ın Memu Köyünde çevreye atılan cam şişeler nedeni ile çıkan orman yangını söndürmek için, orman işletme ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Bu sırada mahallede yaşayan 6 ve 8 yaşındaki ağabey kardeş iki çocuk, kaplumbağayı fark ederek son anda yangından kurtardı. Miniklerin bu davranışı mahalle sakinleri ve orman işçilerinin büyük takdirini topladı. Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, söndürme çalışmalarını yerinde koordine ederken kaplumbağayı kurtaran iki miniği tebrik edip ödüllendirdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine yaşadıklarını anlatan 8 yaşındaki Ata Saritaş, "Kardeşimle ben kaplumbağa gördük. Ben ateşten korktum gidemedim, kardeşim gitti, kurtardı. Yukarıda evimiz var. Yangın büyüyüp dedemin evine gelecek diye çok korktum. Çok üzüldüm, ağlayacaktım. Ağlamamaya çalıştım. Önce kardeşim koştu, peşinden ben koştum"dedi.

6 yaşındaki Kağan Sarıtaş ise "Kaplumbağayı babam gösterdiydi ben de koştum aldım. Kaplumbağayı kuru yere koydum. Kalbim küt küt attı. Ben ayakları yanacak diye çok korktum. Küllerin içinde ilk göremedim. İsmini Tostos koydum. Orman işçileri çok iyilik yapıyorlar inşallah cennete giderler" diyerek o anları aktardı.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, Ata, Kağan Sarıtaş kardeşleri fahri yangın korucusu ilan ederek şekerle ödüllendirdi, duyarlılıklarından dolayı ailelerine de teşekkür etti. Sarıtaş kardeşler, Tostos ismini verdikleri kaplumbağayı bir süre sevdikten sonra yangından uzak ormanlık alana bıraktılar.

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Son dakika haber: Cesur yürekli iki çocuk, kaplumbağayı yangından kurtardı

Kaynak: İHA

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