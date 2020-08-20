Son dakika haber! Çeşme'de uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama Son dakika habere göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu madde satışı için ilçeye gelen H.G., polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu madde satışı için ilçeye gelen H.G., polis ekiplerince yakalandı. H.G.'nin kaldığı otel odasında, 60 bin TL değerinde 55 gram kokain, 25 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde çoğaltmak amacıyla kullanılan 2 şişe amonyak ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G., tutuklandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.G.'nin ilçeye uyuşturucu madde ticareti yapmak için geldiği bilgisini aldı. H.G.'yi takibe alan ekipler, kaldığı otel odasına operasyon düzenledi. Otel odasında yapılan aramada, 60 bin TL değerinde 55 gram kokain, 25 gram esrar maddesi ve uyuşturucu maddenin çoğaltılması amacıyla kullanılan 2 şişe amonyak ve materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.G. tutuklandı.

- Çeşme

Kaynak: DHA