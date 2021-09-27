ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ovacık- Alaçatı yolu kenarında başlayan ve sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın zeytinlik alana sıçarken, yangın ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesinde, Ovacık-Alaçatı yolu kenarındaki alanda yangın başladı. Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, daha sonrada zeytinlik alana sıçarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alırken, zeytinlik alan zarar gördü.

"Yangının çıkma sebebi çok büyük bir ihtimalle yol kenarına atılan bir izmarit"

Söndürülme çalışmalarını yerinde izleyen Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Lütfen arabanızdan çöp, cam şişe ve özellikle de izmarit atmayın. Geleceğimizi yakıyorsunuz. Yapmayın" dedi.

Ekrem Oran, şu uyarılarda bulundu:

"Ovacık-Alaçatı yolunda bir zeytinlik yangınındayız şu anda. Yangının çıkma sebebi de çok büyük bir ihtimalle yol kenarına atılan bir izmarit; çünkü ateş yol kenarında başlamış. Yanan alan, bakımsız bir zeytinlik. Tabi burada zeytinlik sahiplerimize de seslenmek istiyorum; arsalarına, zeytinliklerine iyi bakmaları lazım. Bu olaydan bir ders çıkarmamız lazım. Umarım ucuz atlattık. İtfaiyemiz, park bahçelerimiz ve temizlik ekiplerimiz anında müdahale etti. Yeni dikilmiş fidelerimizden yananlar var. Yazık! Lütfen arabanızdan çöp, cam şişe ve özellikle de izmarit atmayın. Geleceğimizi yakıyorsunuz. Yapmayın. Geçmiş olsun Çeşme! Geçmiş olsun Ovacık!" - İZMİR