Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
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Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)

Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İZMİR'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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