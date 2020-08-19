Son dakika haber: Çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de, çeşitli suçlardan arama kararı verilen 11 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Eskişehir'de, çeşitli suçlardan arama kararı verilen 11 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gerçekleşen operasyonda, 'Hırsızlık, yaralama, tehdit, kamu malına zarar verme, hakaret, ateşli silahlar kanununa muhalefet' gibi çok sayıda suçtan aranması bulunan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerden, 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 3 şahıs ise serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA