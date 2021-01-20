Son dakika haber: Cerrahi maskeli bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip, yakalandı
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Son dakika haber: Cerrahi maskeli bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip, yakalandı

20.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:19
Son dakika haber: Cerrahi maskeli bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip, yakalandı

Son dakika haberleri: OSMANİYE'de cerrahi maskeyle yüzünü gizleyerek çok sayıda bisiklet hırsızlığı olayına karışan Mesut Ç., 20 ayrı güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.

OSMANİYE'de cerrahi maskeyle yüzünü gizleyerek çok sayıda bisiklet hırsızlığı olayına karışan Mesut Ç., 20 ayrı güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte yaşanan bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 20 ayrı kameranın kayıtlarını inceledi. Hırsızlık yaparken yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen şüphelinin tehdit, hakaret, kasten yaralama, bisiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 20 ayrı suç dosyası bulunan Mesut Ç. olduğu belirlendi. Mesut Ç. sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin arından savcılığa sevk edilen Mesut Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haber: Cerrahi maskeli bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip, yakalandı
Son dakika haber: Cerrahi maskeli bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip, yakalandı
Son dakika haber: Cerrahi maskeli bisiklet hırsızı güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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