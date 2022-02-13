Son dakika haber | Çerkezköy'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber | Çerkezköy'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Son dakika haber | Çerkezköy'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Çerkezköy'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çerkezköy'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Öztrak Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlarında itfaiye ekiplerine bahçe hortumuyla yardım ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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