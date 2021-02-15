Son dakika haber... Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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Son dakika haber... Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

15.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:02
Son dakika haber... Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Son dakika haberi... SURİYE'nin Cerablus kentinde hastaneye bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK/YPG'li 2 terörist, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

SURİYE'nin Cerablus kentinde hastaneye bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK/YPG'li 2 terörist, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Kandura beldesinde yerel güvenlik güçleri, devlet hastanesine bombalı saldırı yapılacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, bombalı saldırı için PKK/YPG'li teröristler U.E.H. ve F.E.A.'nın keşif yaptığını saptadı. Düzenlenen operasyonla 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin adreslerinde yapılan aramada 1 tüfek ile 25 fişek ele geçirildi. Teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


Son dakika haber... Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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