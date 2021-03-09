Son dakika haber | CEO Nihat Kırmızı: Küresel ekonomi 2021'de toparlanma sürecine girecektir

Gelen son dakika haberine göre Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, salgının etkisiyle zorlu bir yılın ardından 2021 yılına ilişkin öngörülerde bulundu.

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, salgının etkisiyle zorlu bir yılın ardından 2021 yılına ilişkin öngörülerde bulundu. Yıl içerisinde ku¨resel ekonominin toparlanma su¨recine gireceğini aktaran Kırmızı, bu iyileşme su¨recini sağlanan mali teşviklerin gu¨ven ortamı yaratmasına bağladı.

Ülkelerin, pandemiden olumsuz etkilediğini vurgulayan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, mali teşviklerle, salgının olumsuz etkilerinin dengelenmeye çalışıldığını aktardı. Kırmızı, "Başta AB ve Amerikan Merkez Bankası'nın uzun su¨reli parasal destek için koordineli bir eylemin yolunu açmasının, teşvik dağıtımının verimli ve anlamlı olacağı tahminler arasında yer alıyor" dedi.

Kırmızı, du¨nya çapında hu¨ku¨metlerin ekonomik iyileşme ve mali teşvik dağıtımına 2021 yılının ilk yarısında başlayacağını öngörerek şunları söyledi:

"Böylelikle tu¨keticilere ve yatırımcılara ekonomik gu¨ven ortamı sağlanacak. Bu iyileşme döneminde bankacılık sistemi ve kredilerin seyri etkili olacaktır. Gu¨çlu¨ bankacılık sistemi ekonomik refah ortamının yeniden kazanılması için zemin hazırlarken sorunlu kredi etkileri ise kabul edilebilir seviyeler içerisinde seyredecektir."

PİYASALARDA TOPARLANMA SÜRECİ

"2021 yılında ku¨resel boyutta iki aşamalı bir ekonomik bu¨yu¨me hakim olacaktır" diyen Kırmızı sözlerini şöyle su¨rdu¨rdu¨:

"Bunlardan ilki; kitlesel aşılama su¨recinin olumlu etkilerinin hissedilmesi ile kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilecek olmasıyla du¨zene giren ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan mekanik bir toparlanma yaşanacak. İkinci aşamada ise toparlanma yaşanan ekonomik ortam tu¨keticiler için gu¨ven ortamını artıracak ve mali teşviklerin yaygınlaştırılmasına destek sağlanacak. Gevşek para politikası ve daha önce benzeri göru¨lmemiş mali destekler, alternatiflere karşı hisse senedi piyasalarının daha iyi performans göstermesi için destek sağlayacağından, piyasalar hem toparlanma yaşayacak hem de salgın sonrası trendler ile fiyatlandırılacaktır."

Du¨nya genelindeki iyileştirme programlarının, ku¨resel ekonominin dijitalleşmeye doğru potansiyel bir dönu¨şu¨m içinde olduğuna işaret ettiğini söyleyen Kırmızı, "Şirketler işletmeleri yeniden şekillendirmek için yatırım yaptıkça bu durum gelişmiş pazarlar ana hisse senedi endekslerinde çoklu gelişme için zemin sağlayacaktır. Çu¨nku¨ bu¨yu¨k oranlar şirket birleşmeleri ve faaliyetlerini de ateşleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı