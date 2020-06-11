Son dakika haber! Cenevre'nin simgesi tarihi su fıskiyesi yeniden açıldı - DSÖ Genel Direktörü açılışa maskesiz...
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Son dakika haber! Cenevre'nin simgesi tarihi su fıskiyesi yeniden açıldı - DSÖ Genel Direktörü açılışa maskesiz...

Son dakika gelişmesine göre İsviçre'nin Cenevre kentinin simgesi olan ve Leman Gölü'nün kıyısında bulunan büyük su fıskiyesi "Jet d'Eau", Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı törenle yeniden açıldı.

11.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:45

İsviçre'nin Cenevre kentinin simgesi olan ve Leman Gölü'nün kıyısında bulunan büyük su fıskiyesi "Jet d'Eau", Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı törenle yeniden açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Mart'ta kapatılan dünyaca ünlü su fıskiyesinin açılışı için tören düzenlendi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un da katıldığı etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ve Cenevre Kantonu yetkilileri de hazır bulundu.

Ghebreyesus, fıskiyenin açılış töreninde bulunmaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, Cenevre'nin simgesinin tekrar kapanmaması dileğinde bulundu.

Törende maske takmaması dikkati çeken Ghebreyesus'un etrafındaki kişilere "benden 1 metre uzakta durun, mesafeyi koruyun" esprisi gülüşmelere yol açtı.

Ghebreyesus, AA muhabirinin, DSÖ Genel Merkezi'nin basın mensuplarına ne zaman açılacağını sorması üzerine, "Çok yakında yeni binamıza sizi davet edeceğim." karşılığını verdi.

DSÖ, şubat ortasından bu yana haftada 3 gün düzenlediği basın toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Törenin ardından BM yetkilileriyle polis botuyla gölün karşısına geçen Ghebreyesus, bu kez maskesini taktı.

"Yeni normalin sembolü"

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, fıskiyenin açılışının insanların bir araya geldiğinde tüm zorluklara karşı zafer kazanabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

1886'da kurulan fıskiyenin pek çok savaşa, BM'nin kuruluşuna ve en son olarak da Kovid-19 gibi tarihi anlara şahitlik ettiğini belirten Valovaya, "Bugün, Cenevre'de hayatın yeni normale geçtiğinin sembolüdür." ifadesini kullandı.

Valovaya, salgın nedeniyle pek çok insanın yaşamını yitirdiğinin, sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için olağanüstü çaba gösterdiğinin ve tedarik zincirinde çalışanların da çalışmalarının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Cenevre'nin BM ve DSÖ gibi kuruluşlara ev sahipliği yaptığını anımsatan Valovaya, fıskiyenin açılışının bu açıdan da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Şehrin tüm noktalarından görülebilen fıskiye, 500 kilowattlık iki pompa yardımıyla saniyede 500 litre suyu 140 metre yüksekliğe çıkarabiliyor.

İsviçre Federal Konseyi, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında 16 Mart'ta ilan edilen "olağanüstü hal" uygulamasının 19 Haziran'da kaldırılacağını bildirmiş, normalleşme sürecinin üçüncü aşaması 6 Haziran'da başlamıştı.

İsviçre'de bugüne kadar 31 bin 44 Kovid-19 vakası tespit edildi, 1937 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte ise 33 vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber! Cenevre'nin simgesi tarihi su fıskiyesi yeniden açıldı - DSÖ Genel Direktörü açılışa maskesiz...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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