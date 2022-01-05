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Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da eniştesinin cenazesine giden bir kadın, evde dua okunurken kafasına tavandan beton parçası düşmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da eniştesinin cenazesine giden bir kadın, evde dua okunurken kafasına tavandan beton parçası düşmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Solguntekin'in hayatını kaybetmesi sebebiyle evinde mevlit düzenlendi. Mevlide baldızı Dursun Cengiz de geldi. Evin içinde Solguntekin için dua okunmaya başlanırken, bu sırada tavandan beton parçası koparak düştü. Beton parçalarının bir kısmı ise çekyatta oturan Cengiz'in kafasına düştü. Cenazeye gelenler kadının kanlar içinde kalmasıyla şaşkına döndü. Hemen sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Bu sırada cenazeye gelen ve aynı odada bulunan bir kadın ise, "Önce ben oraya oturacaktım son anda vazgeçip karşıya oturdum. Dua okunurken önce çıtır çıtır diye ses geldi sona bir gürültüyle beton parçası aşağı düştü. Dursun Cengiz beton parçalarının kafasına gelmesi sonucu yaralandı. Ne olduğunu anlamadık çok korktuk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

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