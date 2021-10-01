Son dakika haber... Cenaze nakil aracıyla taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Cenaze nakil aracıyla taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cenaze nakil aracıyla taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Midyat ilçesinde taksi ile cenaze nakil aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde taksi ile cenaze nakil aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Şükrü Temel idaresindeki, Batman Belediyesine ait 72 AAF 664 plakalı cenaze nakil aracı, Midyat-İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi mevkisinde, Nazım Akyüz yönetimindeki 21 TT 1138 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile taksideki yolcular Türkan K. ve Ekrem Ş. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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