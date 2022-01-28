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Son dakika haber: Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışamayacak

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Son dakika haber: Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışamayacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, yarın başlayacak Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında, aracının yetişmemesi nedeniyle yarışamayacak.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, yarın başlayacak Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında, aracının yetişmemesi nedeniyle yarışamayacak.

Bu sezon Formula 2'de yarışma kararı alan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Geçen hafta yarışın ilk ayağında kaza yapan Cem, aracının hafta sonu yapılacak yarışa yetiştirilemediğini belirterek, "Aracımın bu hafta sonuna yetişmesi için tüm ekip son ana kadar çok çabaladık ama yetişemeyeceği bilgisini az önce net bir şekilde aldım. Formula Asya'da maalesef bu hafta sonu yokum. Desteğiniz için çok teşekkürler. Formula 2 için tam gaz hazırlanmaya devam." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Cem Bölükbaşı, Formula 1, Milli, Asya, Spor, Haber

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