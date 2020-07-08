Son dakika haber! Celil Hekimoğlu, "Adaletli bir karar oldu" Son dakika haberine göre Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 ve 3. Lig'lerde aldığı Play-off kararının adaletli bir karar olduğunu söyledi.

Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 ve 3. Lig'lerde aldığı Play-off kararının adaletli bir karar olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, TFF'nin bugün aldığı kararın adil ve adaletli olduğunu belirterek, "Bu kararı bekliyorduk. Bizim hakkımız Play-off oynamaktı. Çünkü bu çocuklar 8-9 aydır play-off'a kalmak için inanmış bir şekilde mücadele ettiler. Onların emeklerinin yok sayılması zaten olmazdı" dedi.

Sürecin başından beri TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun adaletli ve adil karar alacağını bildiklerini de ifade eden Başkan Celil Hekimoğlu, "Bu karar adaletli bir karar oldu. Statüde zaten '2 ve 5.sıradaki takımlar Play-off oynar' maddesi var. Şimdiki hedefimiz ise Play-off'larda rakiplerimizi geride bırakıp şampiyon olmak istiyoruz. İnanmış bir teknik heyet ve futbolcu ordumuz var. Play-off'lardan inşallah şampiyon olarak çıkacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA