Son dakika haber! Çelikhan'da berber ve çay ocakları Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatma kararı aldı Son dakika habere göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede berber, kahvehane ve çay ocağı olarak hizmet veren işletme sahipleri bir süre kapatma kararı aldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede berber, kahvehane ve çay ocağı olarak hizmet veren işletme sahipleri bir süre kapatma kararı aldı.

Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç, ilçede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu berber, çay ocağı ve kahvehanelerle ilgili esnafın kendi isteğiyle kapatma kararı aldığını belirtti.

Çelikhan halkının çok duyarlı olduğunu aktaran Koç, "Bizim çay ocaklarımız ve berber esnafımız kendi istekleriyle koronavirüs ile mücadele ve tedbir için bir kaç gün kapatma kararı vermiştir. Ben buradan kendilerine ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs ile mücadelemiz devam etmektedir. Her gün Kaymakamımızla tüm vatandaşlarımız ve esnaf sanatkarlarımızı ziyaret ederek uyarıyoruz." dedi.

Çelikhan Kaymakamlığından esnafa teşekkür

Çelikhan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

Açıklamada, "İlçemizde kıymetli kahvehane ve berber esnaflarımız kendi istekleriyle belli bir süre Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermiştir. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı tedbire davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA