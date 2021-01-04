Son dakika haber... Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır."
04.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:22
Son dakika haberleri... Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır.
Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş