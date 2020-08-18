Son dakika haber: Çelik: "(Doğu Akdeniz) Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa... Son dakika haberine göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. (4) Çelik: "(Doğu Akdeniz) Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor." Kaynak: AA