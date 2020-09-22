Son dakika haber | Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi...
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Son dakika haber | Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi...

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

22.09.2020 18:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:03

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)

Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz."

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Son dakika haber | Çelik: '(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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