Son dakika haber: Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek."

Son dakika gündem haberi: Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek.