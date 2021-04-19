Son dakika haber: Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek."
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Son dakika haber: Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek."

Son dakika haber: Çelik: '(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek.'
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek.

Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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