Son dakika haber... Çelik: "(Biden'in sözleri) Cumhurbaşbakanımız onların istediğini yapsaydı, otokrat değil demokrat...
Bir son dakika haberine göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
18.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:50
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA