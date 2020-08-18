Son dakika haber... Çelik: "(Biden'in sözleri) Cumhurbaşbakanımız onların istediğini yapsaydı, otokrat değil demokrat... Bir son dakika haberine göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA