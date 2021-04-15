Son dakika haber | Çekya'da Rus aşısı tartışması devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Çekya'da Rus aşısı tartışması devam ediyor

Son dakika haber | Çekya'da Rus aşısı tartışması devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in, Sputnik V aşısı için Rusya'ya gitme kararına tepki gösterdi.

Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in, Sputnik V aşısı için Rusya'ya gitme kararına tepki gösterdi.

Babiş yaptığı açıklamada, aşı alımının Hamacek'in görevi olmadığını, bu yüzden Sputnik V aşısı için Rusya'ya gitmesinin "ideal" olmadığını söyledi.

Ülkesinin aşı konusunda Rusya'dan açık teklif aldığını belirten Babiş, "Ruslar daha önce Çekya'ya hemen 300 bin doz, sonraki 3 ay boyunca ise aylık 150 bin doz aşı tedariki yapabileceklerini söylediler." diye konuştu.

Hamacek, dün yaptığı açıklamada, Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova'ya gideceğini belirtmiş ve "Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir." demişti.

Ülkedeki Çin ve Rus aşısı tartışmaları, 2 bakanı yerinden etmişti

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya'da son 24 saatte 3 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 593 bin 847'ye çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 45 artarak 28 bin 229 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Çekya'da Rus aşısı tartışması devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:01:41. #1.15#

title