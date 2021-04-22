Son dakika haber | Çekya'da 5 kişi Doğu Ukrayna'da "terör faaliyetlerinde" bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Çekya Organize Suç ve Terörle Mücadele Birimi, Doğu Ukrayna'da terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle Çek uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Çekya Organize Suç ve Terörle Mücadele Birimi, Doğu Ukrayna'da terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle Çek uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Çekya Başsavcılığından Martin Bily, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 5 kişinin Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı gruplar için savaşmak üzere bu bölgeye gittikleri yönünde suçlamaların bulunduğunu bildirdi.

Bily ayrıca gözaltına alınan kişilerin Doğu Ukrayna'ya gitmek isteyen kişileri organize ettikleri yönünde iddiaların da olduğunu kaydetti.

Öte yandan Çekya basınında yer alan haberlerde, 5 Çek vatandaşının silahlı bir örgüte üye oldukları, Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) ile ilişkilerinin olduğu ileri sürüldü.

Çekya ve Rusya arasında diplomat krizi

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya'da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya'nın yeni Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek de Rusya'nın aldığı kararı gözden geçirmesi çağrısında bulunmuş, aksi taktirde Moskova'daki Çek Büyükelçiliğinin faaliyetlerini sürdüremeyeceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan