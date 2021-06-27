Son dakika haber: Çekya, çeyrek finale yükseldi
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Son dakika haber: Çekya, çeyrek finale yükseldi

Son dakika haber: Çekya, çeyrek finale yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Puskas Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda dakikalar 55'i gösterirken Hollanda'nın yıldız futbolcusu Matthijs de Ligt, kırmızı kartla oyundan atıldı. Çekya 10 kişi kalan rakibine karşı daha etkili olmaya başlarken, 68. dakikada Tomas Holes'un golü ile 1-0 öne geçti. 80. dakikada bu kez Holes'un asisti ile Patrik Schick topu filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka Çekya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Çekya, çeyrek finalde 3 Temmuz Cumartesi günü Danimarka ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu
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