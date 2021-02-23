Son dakika haber! Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'ı kabul etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'ı kabul etti Açıklaması

23.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:08
Son dakika haber! Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'ı kabul etti Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'nin ülkesinin önemli ortağı ve NATO'da stratejik müttefiki olduğunu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki diyaloğun olumlu ilerleme kaydetmesini ümit ettiğini söyledi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'nin ülkesinin önemli ortağı ve NATO'da stratejik müttefiki olduğunu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki diyaloğun olumlu ilerleme kaydetmesini ümit ettiğini söyledi.

Başbakan Babis, Twitter'den yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile bir araya geldiğini belirtti.

Babis, "Türkiye bizim önemli ortağımız ve NATO'da stratejik müttefikimiz. Bu nedenle Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun aynı şekilde üye ülkelerle de olumlu ilerlemesini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Babis'in daveti üzerine gerçekleşen görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Bağış, toplantının çok olumlu atmosferde geçtiğini, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını Babis'e ilettiğini ifade etti.

Bağış, görüşmede Başbakana Yıldız Teknik Üniversitesi Abdülhamit Merkezi Başkanlığından özel olarak getirttiği, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın özel fotoğraf koleksiyonundan Çekya'nın Karlovy Vary şehrine ait 19. yüzyılda çekilmiş tarihi fotoğraflardan oluşan bir koleksiyon hediye ettiğini söyledi.

Babis'in hediyeyi çok beğendiğini ve tarihi fotoğraflarla yakından ilgilendiğini aktaran Bağış, görüşmede özellikle iki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmelerin ele alındığını dile getirdi.

"İki ülke arasında ticaret yüzde 12 arttı"

Büyükelçi Bağış, "Başbakan ile yaptığımız görüşmede, geçen yıl salgın hastalığın olumsuz etkilerine rağmen iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 12 arttığını belirttim. Çek yatırımcıların Türkiye'de yatırımlarını artırdığını, savunma sanayi başta olmak üzere turizm, enerji, inşaat ve tarım alanlarında ilişkilerin geliştiğini kendisiyle paylaştım. Bu gelişmeleri memnuniyetle takip ettiğini bana ifade etti." şeklinde konuştu.

Çekya'nın Türkiye'nin AB sürecine verdiği desteği sürdürmesinin önemine işaret ettiğini belirten Barış, bazı inşaat projelerinde Türk ve Çek firmaların iş birliği yapması hususundaki görüşlerinin Babis tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

Bağış, özellikle salgın sonrası tatil döneminde Türkiye'nin hizmet ve kalite açısından Çek vatandaşları için önemli bir alternatif olacağına dikkati çektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Donald Trump Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Barış Manço Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Ünal Karaman Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'ı kabul etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 23:11:30. #1.16#
title