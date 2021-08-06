Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
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Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ekipleri, Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına destek veriyor.

ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ekipleri, Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına destek veriyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce (CTE) doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarını en aza indirilmesi için oluşturulan CEKUT ekipleri, Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda çıkan yangınlar için görevlendirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 6 ekipten oluşan 109 personel, orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Silivri CEKUT ekibinden 21, Aliağa CEKUT ekibinden 20, Maltepe CEKUT ekibinden 19 personel olmak üzere 60 CEKUT gönüllüsü Muğla'da görev alırken, Adana CEKUT ekibinden 17, Afyonkarahisar CEKUT ekibinden 15, Sincan CEKUT ekibinden 17 olmak üzere 49 personel de Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediyor.

Muğla'daki ekipler, Köyceğiz ilçesindeki Sazak Mahallesi ve Seydikemer ilçesindeki Çökek Mahallesi'nde çalışmalarını yürütürken, Antalya'daki ekipler de Gündoğmuş ilçesindeki Karaisalı Mahallesi'nde görev alıyor. CEKUT ekipleri ayrıca bölgedeki vatandaşa destek olurken, AFAD, valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda diğer yardım görevlerini de yürütüyor.ZORLU EĞİTİMDEN GEÇTİLER

Ceza infaz kurumlarında görevli personelden gönüllülük esasıyla oluşturulan CEKUT ekipleri, bir süre önce İzmir'deki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) 5 hafta süren zorlu eğitimlerden geçti. Afetzedelerin imdadına yetişmek için özel olarak hazırlanan CEKUT ekipleri, AFAD'ın deneyimli eğitmenlerinden 'Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi'nde yüksekten inme, kuyudan- çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma, yangın, tahliye, ilk yardım gibi uygulamalı eğitimleri de aldı. Aldıkları eğitimlerle Türkiye'nin dört bir yanında her türlü afette hizmet verebilecek donanıma sahip olan CEKUT ekipleri için Adalet Bakanlığı'nca arama- kurtarma ekipmanının da içinde bulunduğu özel donanımlı 15 araç tahsis edildi. Ayrıca arama ve kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipman tedarik edilirken, ekiplere özel kıyafetler de temin edildi.


Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek
Son dakika haber | CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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