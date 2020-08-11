Son dakika haber: Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın Son dakika gelişmesine göre ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 20 yolcu tahliye edilerek olası facia önlendi. Yol Ankara istikametinde bir süre trafiğe kapatılırken, otobüs tamamen yandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen İstanbul-Diyarbakır seferi yapan yolcu otobüsünde çıktı. Motor kısmında başlayan yangını fark eden şoför otobüsü durdurarak içindeki 20 yolcuyu tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelisiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, bir süre soğutma çalışması yaparak çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanması ve yolun açılmasıyla trafik normal akışına döndü.

"OTOBÜSÜN İÇERİSİNDE BAĞRIŞMA SESLERİ VARDI"

Otobüs yolcularından Umut Özgüresen "Yolculuk esnasında arka koltuktan yangın çıktığını fark ettik. Otobüsün içerisinde bağrışma sesleri vardı. Aniden şoför frene bastı panik yapmadan otobüsü durdurdu. İndik aşağı hemen kaçtık. Yaralı falan yok otobüsün içerisindeki yolcuların hepsini tahliye ettik. Allah razı olsun şoförlerimizden görevlerini yaptı" dedi.

"YANIK KOKULARI ÇIKMAYA BAŞLAYINCA OTOBÜSTEKİLER PANİK YAPTI"

Yedek otobüs şoförü Remzi Karabulut da, "Bir anda koku geldi. Daha sonra yanık kokuları çıkmaya başladı. Yanık kokuları çıkmaya başlayınca otobüstekiler panik yaptı. Panik yapınca arka koltuklarda oturanları öne doğru alarak tahliye etmeye başladım. Şoför arkadaşa panik yapma diyerek kendisine müdahale ettim. Otobüsü durdurmasını sağladım. Yani otobüsün kapısı açılmazsa otobüsün camları kırmalarını söyledim yolculara. Camlar açılmazsa yolcuları camdan tahliye edelim diye. Şükür otobüs durdu ve kapılar açıldı. İnsanları otobüsten tahliye ederken arkadan yangın tüplerini çıkarmaya çalıştım ama çıkaramadım. Ondan bir anda yangın büyüdü." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA