Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

26.11.2020 23:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:43

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı Çekmeköy'de 4 şahıs arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de 4 şahıs arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İki şahıs, tartıştıkları iki şahsa art arda ateş etti. Yaralı iki şahıs ile saldırgan şahıslar kendi otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Çekmeköy Merkez Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, henüz isimleri belirlenemeyen 4 şahıs arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle iki şahıs silahına davranarak karşılarındaki iki şahsa ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi bacaklarından yaralanırken, ateşlenen kurşunlar olay yerinin çevresinde bulunan bir iş yerinin camına ve park halindeki otomobile isabet etti. İki saldırgan şahıs kendi araçlarına binip kaçarken yaralı iki şahıs da kendi araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Dükkanına ve otomobile kurşunların isabet ettiği esnaf Attila Çakıroğlu, "Şahıslar birbirlerine sıkmışlar. Dükkanımıza arabamıza zarar vermişler, camlarımızı delmişler. Sadece ses üzerine geldik sonra bu görüntüyle karşılaştık. Olan bize oldu, camımız kırıldı gibi duruyor şimdilik gece karanlığında bu kadarı görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili 'savaş gemisi' hamlesi
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili "savaş gemisi" hamlesi
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ BAYAR

İlgili Haberler

Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı yol verme kavgası: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı yol verme kavgası: 2 yaralı
Çorlu'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Çorlu'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Şevval Sam Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Karabağ Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 23:43:23. #1.14#
title