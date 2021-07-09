Çekmeköy'de rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk ağzı açık çukura düştü
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Çekmeköy'de rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk ağzı açık çukura düştü

Çekmeköy'de rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk ağzı açık çukura düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de, kağıt toplayıcıları bir sokaktaki rögar kapağını çaldılar, kapağın yerine kağıt koyarak oradan uzaklaştılar.

Çekmeköy'de, kağıt toplayıcıları bir sokaktaki rögar kapağını çaldılar, kapağın yerine kağıt koyarak oradan uzaklaştılar. Kapağın çalınmasıyla açıkta kalan kuyuya 7 yaşındaki Mikail Benli düştü. Vücudunda ufak sıyrıklar oluşan Benli çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Çekmeköy'de Çatalçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağını gözlerine kestirerek kapağın yanında bir süre bekledi. Kağıt toplayıcıları rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi, ardından açık kalan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyarak sokaktan ayrıldı.

Çukurun ağzının açık olduğunu fark etmeyen 7 yaşındaki Mikail Benli, kağıda bastıktan sonra çukura düştü. Küçük Mikail'in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi. Bu esnada durumu fark eden bir vatandaş, çukurun dibine düşmemek için tutunan Mikail Benli'yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Çukura düşen Mikail Benli, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çaldığı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor/İHA)

Çekmeköy'de rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk ağzı açık çukura düştü
Çekmeköy'de rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk ağzı açık çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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