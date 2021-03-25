Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN

25.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:56

Son dakika gündem haberine göre İstanbul/DHAÇekmeköy'de bulunan 2 katlı bir gıda fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

İstanbul/DHA

Çekmeköy'de bulunan 2 katlı bir gıda fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın Çekmeköy, Koçullu Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muratlı Caddesi üzerinde bulunan gıda üretim fabrikasından yükselen dumanları gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Binnur Kaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Gökhan Gönül Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:56:45. #1.15#
title