Son dakika haberleri: ÇEKMEKÖY'DE FAR HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI; 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de, 4 ay içinde aynı markaya ait 12 otomobilin farlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen far hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, farların çalındığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Kurtuluş Ö. ve Kanber Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ay içinde park halindeki 12 ayrı otomobilin farını sökerek çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık olayında iki ayrı kiralık araç kullandıkları ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kanber Ş. tutuklanırken, Kurtuluş Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Far hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kiraladıkları araçlarla geldikleri, ardından park halindeki otomobillerin farlarını sökerek çaldıkları görülüyor.