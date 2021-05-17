Son dakika haber! Çekmeköy'de çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Son dakika haber! Çekmeköy'de çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Son dakika haber! Çekmeköy'de çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çekmeköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde tedavi edildi.

Çekmeköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Başak Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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