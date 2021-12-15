Son dakika haberleri | Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mehmet Akif Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.

Son dakika haberleri | Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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