Son dakika haberleri | Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Çekmeköy'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Mehmet Akif Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.