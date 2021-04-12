Son dakika haber... ÇAYKUR'a alınacak 300 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı
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Son dakika haber... ÇAYKUR'a alınacak 300 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... ÇAYKUR'a alınacak 300 mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı

Son dakika haberine göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicisiz gerçekleştirildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicisiz gerçekleştirildi.

ÇAYKUR bünyesindeki 46 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 35 bin 412 kişi arasından belirlenecek 300 mevsimlik işçi için kura çekimi, Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Spor salonuna, Kovid-19 önlemleri kapsamında izleyici alınmazken, kura çekimi yerel bir televizyon kanalından canlı yayımlandı.

Rize 3. Noteri, kura yöntemini açıkladıktan sonra, çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutuyu çevirerek, içinin boş olduğunu salondaki görevlilere gösterdi.

Numaraların boş kutuya atılmasının ardından kura çekimine geçildi. Numaraların yerleştirildiği kutudan yapılan çekilişle 300 asil, 300 yedek isim belirlenerek salonda okundu.

Kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Turgay Turna, daire başkanları ve diğer yetkililer takip etti.

ÇAYKUR Personel Daire Başkanı Kamil İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl istihdam edilmek üzere 300 geçici işçi alımını noter kurası ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "35 bin 412 başvuru oldu. Teşekkülümüze bağlı Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize'deki toplam 46 yaş çay fabrikasında, bazı fabrikalara 5, bazı fabrikalara 10'ar kişi olmak üzere toplam 300 kişiyi işe alacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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