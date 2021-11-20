Son dakika haber: 'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldüren seyyar çaycı için müebbet istemi

ÇAY, AFYON (DHA) - KONYA'da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, emlakçı Emel Göçer'i (33) tabancayla öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'tehdit' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istenen İlhan'ın, ifadesinde, eli titreyince tabancanın ateş aldığını öne sürdüğü ortayı çıktı. İlhan, ifadesinde, "Silah bulunan elimi sallayarak 'Gidin buradan' dedim. Parmağım tetikteydi ve bir an elim titredi. Bir an da tabanca ateş aldı. Panik atağım başladı. Bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 14 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 arkadaşı ve 3 yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile gittiği sırada yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Çıkan tartışma kısa sürede kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Muhammet İlhan için savcılığın hazırladığı iddianamede 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'tehdit' suçundan 4 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası istendi.