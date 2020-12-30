Son dakika haber... Çavuşoğlu yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede yeni görevi dolayısıyla Xhaçka'yı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci