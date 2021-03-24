Son dakika haber | Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'de ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri görüştü
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Son dakika haber | Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'de ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri görüştü

24.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:05
Son dakika haber | Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'de ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşmenin olumlu bir havada geçtiği, ikili ilişkiler ve uluslararası meselelerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşmenin olumlu bir havada geçtiği, ikili ilişkiler ve uluslararası meselelerin ele alındığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'in NATO karargahındaki ilk yüz yüze görüşmelerinde, ittifak ilişkisinin önemini vurgulandı.

Blinken, Türkiye'nin Afganistan barış sürecini desteklemek için İstanbul'da toplantı düzenlemeyi teklif etmesi nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında etraflıca görüş alışverişi yapıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den terör örgütleri PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarladı.

Çavuşoğlu ve Blinken, S-400 savunma sistemi konusunu da ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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