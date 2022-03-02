Ayman Safadi: (Filistin meselesi) "Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir" - Haberler

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Ayman Safadi: (Filistin meselesi) "Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir"

AA, Mustafa Deveci - Güncel
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Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'nin konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'nin konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

Ayman Safadi: (Filistin meselesi) Tarafların bir an önce görüşme masasına oturmasıyla kapsamlı ve adil bir çözüm bulunabilecektir

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Ürdün, Güncel, Haberler

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