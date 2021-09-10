Son dakika haber... Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti heyeti ile görüştü
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Son dakika haber... Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti heyeti ile görüştü

Son dakika haber... Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti heyeti ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına seçilen Salem Al-Meslet, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına seçilen Salem Al-Meslet, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına seçilen Salem Al-Meslet, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştük. Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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