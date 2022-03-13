Son dakika haber | Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü ile görüştü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile tokalaşması MevlütÇavuşoğlu'nun Aissata Tall Sall ile görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile tokalaşması

MevlütÇavuşoğlu'nun Aissata Tall Sall ile görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title