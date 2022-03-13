Son dakika haber | Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü ile görüştü
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile tokalaşması MevlütÇavuşoğlu'nun Aissata Tall Sall ile görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile tokalaşması
MevlütÇavuşoğlu'nun Aissata Tall Sall ile görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştü.
AA / Güncel