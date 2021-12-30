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Son dakika haber | Çavuşoğlu, Burkina Faso'nun yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

Son dakika haber | Çavuşoğlu, Burkina Faso'nun yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Burkina Faso'nun Dışişleri Bakanı Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Burkina Faso'nun Dışişleri Bakanı Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Sori-Coulibaly telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Sori-Coulibaly'i tebrik etti.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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